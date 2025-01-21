鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過91.63億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格102,314美元，24小時漲跌幅+1.31%；以太幣(ETH)現報價格3,264.89美元，24小時漲跌幅+1.17%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達91.63億美元；SOL(SOL)24小時成交量達36.78億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達35.16億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；ORDI(ORDI)24小時漲幅9.49%。
24小時跌幅：RAY(RAY)24小時跌幅21.4%；Lido DAO(LDO)24小時跌幅8.51%；AAVE(AAVE)24小時跌幅13.3%。
近一週漲幅：Prometeus(PROM)近一週漲幅29.5%；TROY(TROY)近一週漲幅26.2%；Firo(FIRO)近一週漲幅25.9%。
近一週跌幅：RAY(RAY)近一週跌幅40.2%；SOL(SOL)近一週跌幅28.5%；LINK(LINK)近一週跌幅22.2%。
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