鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過91.63億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 10:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；ORDI(ORDI)24小時漲幅9.49%。

24小時跌幅：RAY(RAY)24小時跌幅21.4%；Lido DAO(LDO)24小時跌幅8.51%；AAVE(AAVE)24小時跌幅13.3%。

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近一週漲幅：Prometeus(PROM)近一週漲幅29.5%；TROY(TROY)近一週漲幅26.2%；Firo(FIRO)近一週漲幅25.9%。