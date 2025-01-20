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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.72%，報1.3596元

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 21:40


截至台北時間20日21:40，美元/新加坡幣下跌0.0099點跌幅達0.72%，暫報1.3596點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.65%
  • 近 1 週：-0.14%
  • 近 3 月：+4.53%
  • 近 6 月：+1.84%
  • 今年以來：+0.40%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.85，本日下跌0.41%
  • 美元/挪威克朗相關性0.82，本日下跌0.86%
  • 美元/瑞郎相關性0.81，本日下跌0.49%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日下跌0.95%
  • 紐元/美元相關性-0.80，本日下跌1.04%
  • 澳元/美元相關性-0.76，本日下跌0.87%

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美元/新加坡幣1.3582-0.82%
人民幣/美元0.1369390.37%
歐元/美元1.03771.03%
紐元/美元0.56441.15%
澳元/美元0.62460.91%

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