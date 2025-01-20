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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.5%，報1.0322元

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 19:20


截至台北時間20日19:20，歐元/美元上漲0.0051點漲幅達0.5%，暫報1.0322點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.88%
  • 近 1 週：+0.26%
  • 近 3 月：-5.48%
  • 近 6 月：-5.57%
  • 今年以來：-0.81%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.76，本日上漲0.3%
  • 紐元/美元相關性0.76，本日上漲0.41%
  • 歐元/加幣相關性0.73，本日上漲0.36%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.89，本日上漲0.2%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日上漲0.41%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.81，本日上漲0.27%

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歐元/美元1.03741.00%
英鎊/美元1.2270.88%
紐元/美元0.56431.13%
加幣/美元0.69650.85%

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