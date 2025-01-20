外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.5%，報1.0322元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 19:20
截至台北時間20日19:20，歐元/美元上漲0.0051點漲幅達0.5%，暫報1.0322點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.88%
- 近 1 週：+0.26%
- 近 3 月：-5.48%
- 近 6 月：-5.57%
- 今年以來：-0.81%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.89，本日上漲0.2%
- 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日上漲0.41%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.81，本日上漲0.27%
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