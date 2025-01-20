鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至5.3元，預估目標價為47.75元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 18:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.24元上修至5.3元，其中最高估值5.77元，最低估值4.82元，預估目標價為47.75元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.77(5.77)
|6.95
|4.36
|最低值
|4.82(4.82)
|3.49
|2.66
|平均值
|5.28(5.26)
|4.68
|3.73
|中位數
|5.3(5.24)
|4.59
|4.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|222,877,560
|244,263,380
|214,331,000
|最低值
|217,497,890
|202,483,430
|197,460,220
|平均值
|219,804,310
|219,601,040
|204,916,410
|中位數
|219,207,000
|217,118,000
|202,958,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.01
|1.34
|1.31
|-0.69
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|200,356,523
|138,068,607
|103,872,359
|89,048,776
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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