鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)EPS預估上修至2.27元，預估目標價為26元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 18:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對華航(2610-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.22元上修至2.27元，其中最高估值2.5元，最低估值1.68元，預估目標價為26元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.5(2.5)
|2.81
|1.72
|最低值
|1.68(1.68)
|1.22
|1.02
|平均值
|2.2(2.18)
|1.89
|1.47
|中位數
|2.27(2.22)
|1.88
|1.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|203,474,000
|215,857,000
|195,737,000
|最低值
|189,239,060
|186,772,540
|186,467,990
|平均值
|200,687,910
|202,245,110
|192,019,330
|中位數
|201,736,000
|206,500,000
|193,853,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.13
|0.48
|1.67
|0.03
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|184,816,790
|150,722,471
|138,841,403
|115,250,550
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2610/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇