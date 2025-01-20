盤中速報 - Ethena大漲8.09%，報0.94美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 16:20
Ethena(ENA)在過去 24 小時內漲幅超過8.09%，最新價格0.94美元，總成交量達4.18億美元，總市值26.85億美元，目前市值排名第 30 名。
近 1 日最高價：0.95美元，近 1 日最低價：0.8美元，流通供給量：2,937,500,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.61%
- 近 1 月：-29.32%
- 近 3 月：+102.47%
- 近 6 月：+66.33%
- 今年以來：-12.94%
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