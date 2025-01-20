鉅亨買幣速報 - SOL(SOL)24小時成交量超過72.48億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格101,000美元，24小時漲跌幅-3.67%；以太幣(ETH)現報價格3,227.96美元，24小時漲跌幅-3.66%。
亮點幣種：SOL(SOL)24小時成交量達72.48億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達53.45億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達48.75億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；BOOK OF MEME(BOME)24小時漲幅24.5%。
24小時跌幅：DEXE(DEXE)24小時跌幅3.35%；Omni Network(OMNI)24小時跌幅1.93%；USDC(USDC)24小時跌幅0.08%。
近一週漲幅：Prometeus(PROM)近一週漲幅28.5%；TROY(TROY)近一週漲幅24.8%；Firo(FIRO)近一週漲幅24.4%。
近一週跌幅：RAY(RAY)近一週跌幅37.2%；SOL(SOL)近一週跌幅36.2%；DEXE(DEXE)近一週跌幅30.5%。
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