盤中速報 - BOOK OF MEME大跌19.05%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 16:05
BOOK OF MEME(BOME)在過去 24 小時內跌幅超過19.05%，最新價格0美元，總成交量達1.41億美元，總市值3.12億美元，目前市值排名第 101 名。
近 1 日最高價：0.01美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：68,957,537,729。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.26%
- 近 1 月：-30.18%
- 近 3 月：-50.70%
- 近 6 月：-50.74%
- 今年以來：-29.44%
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