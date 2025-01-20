盤中速報 - Jupiter大跌13.62%，報1.01美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 16:05
Jupiter(JUP)在過去 24 小時內跌幅超過13.62%，最新價格1.01美元，總成交量達2.10億美元，總市值13.61億美元，目前市值排名第 48 名。
近 1 日最高價：1.22美元，近 1 日最低價：0.89美元，流通供給量：1,350,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+23.35%
- 近 1 月：+8.32%
- 近 3 月：-2.51%
- 近 6 月：-8.08%
- 今年以來：+11.83%
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