盤中速報 - Dogwifhat大跌8.38%，報1.68美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-19 16:35
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內跌幅超過8.38%，最新價格1.68美元，總成交量達1.83億美元，總市值16.75億美元，目前市值排名第 40 名。
近 1 日最高價：1.88美元，近 1 日最低價：1.66美元，流通供給量：998,844,848。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.72%
- 近 1 月：-15.00%
- 近 3 月：-33.52%
- 近 6 月：-30.97%
- 今年以來：-5.44%
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