盤中速報 - Jupiter大漲38.91%，報1.17美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-19 16:05
Jupiter(JUP)在過去 24 小時內漲幅超過38.91%，最新價格1.17美元，總成交量達3.16億美元，總市值15.77億美元，目前市值排名第 42 名。
近 1 日最高價：1.22美元，近 1 日最低價：0.83美元，流通供給量：1,350,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+38.97%
- 近 1 月：+30.38%
- 近 3 月：+21.42%
- 近 6 月：+9.66%
- 今年以來：+30.61%
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