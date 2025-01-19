盤中速報 - Bonfida大漲27.59%，報0.29美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-19 13:35
Bonfida(FIDA)在過去 24 小時內漲幅超過27.59%，最新價格0.29美元，總成交量達0.67億美元，總市值2.04億美元，目前市值排名第 208 名。
近 1 日最高價：0.3美元，近 1 日最低價：0.23美元，流通供給量：517,088,870。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+18.19%
- 近 1 月：+0.16%
- 近 3 月：+4.19%
- 近 6 月：-12.22%
- 今年以來：+0.24%
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