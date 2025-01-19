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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - SOL(SOL)24小時成交量超過50.92億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-19 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格104,842美元，24小時漲跌幅+0.43%；以太幣(ETH)現報價格3,349.44美元，24小時漲跌幅-3.55%。

亮點幣種：SOL(SOL)24小時成交量達50.92億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達25.01億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達21.83億美元。

24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Phala.Network(PHA)24小時漲幅17.2%。

24小時跌幅：Jupiter(JUP)24小時跌幅32.6%；SOL(SOL)24小時跌幅18%；RAY(RAY)24小時跌幅16.2%。


近一週漲幅：Stargate Finance(STG)近一週漲幅17.4%；TROY(TROY)近一週漲幅12.6%；TFUEL(TFUEL)近一週漲幅12.5%。

近一週跌幅：RAY(RAY)近一週跌幅54.4%；Jupiter(JUP)近一週跌幅39%；SOL(SOL)近一週跌幅37.4%。

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