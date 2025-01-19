盤中速報 - RAY大漲20.18%，報7.146美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-19 00:05
RAY(RAY)在過去 24 小時內漲幅超過20.18%，最新價格7.146美元，總成交量達1.07億美元，總市值20.65億美元，目前市值排名第 38 名。
近 1 日最高價：7.283美元，近 1 日最低價：5.717美元，流通供給量：290,916,824。
Raydium是Solana上的一家綜合型DEX，他擁有掛單交易、AMM機制、流動性挖礦、IDO、NFT多項功能。 跟大多數DEX一樣，用戶可以在Raydium上提供流動性進行挖礦。 同時Raydium也使用了Serum所提供的掛單交易模式，透過圖表可以更直觀的監控報價，而通過限價單的方式以獲得更好的交易價格。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+34.33%
- 近 1 月：+37.74%
- 近 3 月：+183.89%
- 近 6 月：+214.90%
- 今年以來：+22.66%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Ethena大跌8.26%，報0.87美元
- 盤中速報 - CRV大跌8.88%，報0.897美元
- 盤中速報 - RUNE大跌8.15%，報3.763美元
- 盤中速報 - 萊特幣大跌9.1%，報124.19美元
上一篇
下一篇