盤中速報 - Jupiter大漲29.98%，報1.06美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-18 19:05
Jupiter(JUP)在過去 24 小時內漲幅超過29.98%，最新價格1.06美元，總成交量達0.92億美元，總市值14.10億美元，目前市值排名第 47 名。
近 1 日最高價：1.11美元，近 1 日最低價：0.82美元，流通供給量：1,350,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.84%
- 近 1 月：-9.36%
- 近 3 月：-3.18%
- 近 6 月：-13.11%
- 今年以來：-1.41%
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