盤中速報 - 阿拉貢大跌9.25%，報0.4464美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-18 13:35
阿拉貢(ALGO)在過去 24 小時內跌幅超過9.25%，最新價格0.4464美元，總成交量達0.64億美元，總市值36.99億美元，目前市值排名第 26 名。
近 1 日最高價：0.493美元，近 1 日最低價：0.4447美元，流通供給量：8,304,521,625。
Algorand由圖靈獎(Turing Award)、哥德爾獎(Gödel Prize)得主、麻省理工學院(MIT)計算機科學教授Silvio Micali發起。採用「純粹的權益證明機制(Pure-Pos)」隨機生產區塊、隨機生成驗證，提升共識速度，無論轉帳給多少人，據說都可以在4.5秒內實現。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+24.97%
- 近 1 月：+28.61%
- 近 3 月：+283.52%
- 近 6 月：+211.26%
- 今年以來：+25.33%
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