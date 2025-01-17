英國企業庫藏股實施速度快過美國公司 專家：有助於提高長期股價

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-17 17:10

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最新數據顯示，英國企業回購股票速度快過美國公司，但此舉因可能阻礙投資與創新而遭到抨擊，但研究顯示，實施庫藏股可能有助於提高長期股價。

投資平台 AJ Bell 表示，英國富時 100 指數企業去年承諾回購至少 569 億英鎊的股票，在 2023 年和 2022 年也回購超過 500 億英鎊的股票。

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根據英國市場研究公司 A&M 計算，到 2024 年，英國 44% 大公司將減少至少 1% 的股份，首次超過美國的 39%。

倫敦 Jupiter 資產管理公司英國股票收益經理 Adrian Gosden 說：「我們似乎正在全力回購股票。」

這一趨勢代表著英國企業思維的轉變，英國公司歷來傾向於透過股利作為向股東返還資金的方式，這讓英國市場對收益投資者具有吸引力。

英國天然氣業者 Centrica 上月表示，將在現有回購計畫中增加 3 億英鎊，使回購計畫總額達 15 億英鎊。

去年 10 月底，石油巨頭殼牌承諾再次回購 35 億美元股票，全年回購總額超過 100 億英鎊，滙豐 7 月在利潤優於預期的情況下，也宣布回購 30 億美元股票。

根據 AJ Bell 數據，富時 100 指數企業支付的股息價值在 2010 年代穩定成長，但自新冠疫情大流行以來一直維持持平表現，因英國企業越來越青睞實施庫藏股計畫的靈活性。

斯德哥爾摩經濟學院研究員 Alvin Chen 說，股息被視為一種承諾，並稱意外降低股利「被市場視為一件可怕的事」。

投資人則認為，英國企業回購活動的增加可能與英國股市大部分公司估值相對較低有關，英國股市估值已經落後給其他國家的股市。

去年，富時 100 指數上漲 5.7%，標普 500 指數則上漲 23.3%。根據倫敦證交所數據，英國股市預期本益比為 11.2 倍，美國指數的預期本益比為 21.4 倍。

實施庫藏股也為英國企業提供一種支撐自家股價的方式，有助於抵消多年來投資人的資金外流。

然而，亞利桑那大學金融學副教授 (Alice Bonaimé 表示，很難推斷因果關係，但至少「回購看起來不會破壞長期股東價值」。

米蘭博科尼大學金融學副教授 Alberto Manconi 也發現回購「不會傷害」長期股東，其研究比較 1998 年至 2010 年間 9 千家公司在宣布回購後的總報酬率，發現回購計畫通常會帶來「長期超額收益」，其中收益最大的是「小型、遭遇受挫的價值股」。

但一些國會議員和學者表示，企業不應該試圖提高股價，應將多餘現金用於創新或投資。

美國飛機製造商波音正努力扭轉財務狀況，但因其在 2013 年至 2019 年期間進行約 440 億美元的庫藏股計畫，而非將資金投資於改善營運而受到批評。