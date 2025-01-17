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鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.01%，報214.93美元

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 00:12


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間16日23:57股價上漲10.26美元，報214.93美元，漲幅5.01%，成交量191,343（股），盤中最高價214.93美元、最低價209.08美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.68%
  • 近 1 月：+14.26%
  • 近 3 月：-6.54%
  • 近 6 月：-16.7%
  • 今年以來：+14.54%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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Onto Innovation Inc.216.425.74%

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