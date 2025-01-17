盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.01%，報214.93美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 00:12
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間16日23:57股價上漲10.26美元，報214.93美元，漲幅5.01%，成交量191,343（股），盤中最高價214.93美元、最低價209.08美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.68%
- 近 1 月：+14.26%
- 近 3 月：-6.54%
- 近 6 月：-16.7%
- 今年以來：+14.54%
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