華科事業群旗下精星擬在6.36億元額度內建蘇州新廠

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-16 19:21

‌



華科事業群的精星 (8183-TW) 今 (16) 日公告，將在人民幣 1.4 億元 (約新台幣 6.36 億元) 額度內擴充蘇州廠的新產能，此一擴建新廠計畫預計產能在 2027 年開出，因應市場新能源車系統需求的走高 。

精星主要以供應工控及車用 BMS 系統爲主，目前滿載生產，精星在台灣、蘇州及蕪湖都設有生產線，公司目標持續提高自動化製程爲主，蕪湖廠在既有的 16 條生產線之外，仍有二廠區可供擴充。而今天蘇州廠決議的擴充案，將在原有的蘇州 16 條 SMT 線之外，興建新廠規劃再增 10 條以上生產線，預計 2027 年開出新產能。

‌



精星 2024 年 12 月營收 8.25 億元，月減 4.5%，年增高達 55.37%，主要是車用電子新能源車需求成長及年節提前拉貨所致，而精星 2024 年營收 73.26 億元創新高，年增 9.68%。

精星在 2024 年第四季單月營收都站穩 8 億元之上，也帶動第四季營收以 25.11 億元創新高，季增 29.02%，年增 36.62%。