台企投資美國加速雙重課稅減免優惠！美國眾議院通過「台美類租稅協定」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-16 16:41

‌



美國國會眾議院於美國時間 2025 年 1 月 15 日以幾乎全票通過「美國－台灣加速雙重課稅減免法案」（United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act，亦稱「台美類租稅協定」）。眾議院歲入委員會主席傑森 · 史密斯（Jason Smith）在國會發言指出，本法案將有助於創造新的就業機會、增加美國半導體製造業的產能，並提升供應鏈安全。該法案包括降低扣繳稅率至 10%~15%、常設機構之認定更加明確、短期外派員工之美國個人稅減免等優惠。

資誠美國業務負責人蘇宥人（美國加州註冊會計師 / 德州註冊律師）指出，本次和去年 1 月底通過的台美雙重課稅減免措施主要不同在於，這次的雙重課稅減免法案是一個獨立的議案，而不再是一個大型綜合稅務法案的一部分。美國國會去年把「台美類租稅協定」納入一個大型稅務法案，主要是為了加速審議及立法過程，希望法案規模較大可使國會優先考量及投票，不過因大法案的內容太過廣泛，引起許多與類租稅協定完全無關的爭議和意見分歧，導致該大法案在參議院所獲得的支持票數顯著不足，因此而立法失敗。

‌



眾議院 15 日所通過的「美國－台灣加速雙重課稅減免法案」，內容與 2024 年版本相同，包括降低扣繳稅率至 10%~15%、常設機構之認定更加明確、短期外派員工之美國個人稅減免等，同樣也包含互惠條款，即要求台灣對於美國稅務居民提供同等優惠待遇，另也授權美國行政部門就美國和台灣之間簽訂完整的租稅協定進行談判。