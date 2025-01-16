盤中速報 - Ethena大漲10.61%，報0.91美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-16 16:06
Ethena(ENA)在過去 24 小時內漲幅超過10.61%，最新價格0.91美元，總成交量達2.33億美元，總市值26.74億美元，目前市值排名第 30 名。
近 1 日最高價：0.97美元，近 1 日最低價：0.77美元，流通供給量：2,937,500,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.38%
- 近 1 月：-20.45%
- 近 3 月：+136.50%
- 近 6 月：+102.76%
- 今年以來：-1.91%
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