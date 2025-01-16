鉅亨買幣速報 - 瑞波幣(XRP)24小時成交量超過33.43億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2025-01-16 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格100,014.46美元，24小時漲跌幅+2.95%；以太幣(ETH)現報價格3,401.86美元，24小時漲跌幅+5.52%。
亮點幣種：瑞波幣(XRP)24小時成交量達33.43億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達31.13億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達16.03億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；STPT(STPT)24小時漲幅0.3%。
24小時跌幅：Phala.Network(PHA)24小時跌幅27.3%；Lido DAO(LDO)24小時跌幅16.7%；Verge(XVG)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅11.5%；DEGO(DEGO)近一週漲幅10.9%；NeoGas(GAS)近一週漲幅10.9%。
近一週跌幅：Prometeus(PROM)近一週跌幅48%；Liquity(LQTY)近一週跌幅40.5%；瑞波幣(XRP)近一週跌幅36.3%。
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