下周起中國消費者買手機 最高補貼人民幣500元！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-16 10:10

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中國國新辦周三（15 日）舉行「中國經濟高質量發展成效」系列記者會，商務部市場運行和消費促進司司長李剛在會上表示，本周商務部會陸續印發 2025 年加力支持汽車、家電、家裝和電動自行車以舊換新，以及手機等數位產品購新補貼實施細則。

據《證券時報》報導，李剛說，加力擴圍實施消費品以舊換新、穩住消費基本盤，仍是今年大力提振消費的重點。此外，商務部將擴大服務消費、創新舉辦消費活動、培育壯大新型消費、改善消費條件。

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商務部在會後公布了《手機、平板、智慧手錶（手環）購新補貼實施方案》和《關於做好 2025 年家電以舊換新工作的通知》。

具體補貼品種和補貼標準如下：

個人消費者購買手機、平板、智慧手錶（手環）3 類數位產品（單件銷售價格不超過人民幣 6,000 元），可享受購新補貼。每人每類可補貼 1 件，每件補貼比例為減去生產、流通環節及移動運營商所有優惠後最終銷售價格的 15％，每件最高不超過 500 元。

各地將根據該方案細化實施細則，1 月 20 日起全國實施。

手機、平板、智慧手錶（手環）3 類數位產品是今年新納入消費品以舊換新補貼範圍，商務部等 5 部門在具體實施方案中強調，要加強資金管理，若某地區用完中央下達的資金額度，超出部分由該地區通過地方資金支持，並及時向社會公告接續政策，確保平穩有序過渡。

對個人消費者購買 2 級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機、淨水器、洗碗機、電飯煲、微波爐 12 類家電產品給予補貼。

補貼標準為上述產品最終銷售價格的 15%，對其中購買 1 級及以上能效或水效標準的產品，額外再給予產品最終銷售價格 5% 的補貼。每位消費者每類產品可補貼 1 件（空調產品最高補貼 3 件），每件補貼不超過 2,000 元。

政府要求各政策參與主體在支付環節向消費者明確提示獲取政府補貼金額，不得「先漲價後補貼」、變相漲價、以次充好、以舊充新等，不得發布虛假性、誤導性消息，不得利用自身大數據優勢，做出有違消費者意願的行為。