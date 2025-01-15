〈貴金屬盤後〉美12月PPI略低於預期 美元下跌 黃金小漲 市場聚焦CPI

鉅亨網編譯許家華 2025-01-15 06:17

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黃金價格周二 (14 日) 延續漲勢，係因美國通膨數據略較預期疲弱，稍微強化投資者對今年持續降息的信心，也導致美元走低。

現貨黃金上漲 0.3% 至每盎司 2671.27 美元。

美國黃金期貨上漲 0.1%，收每盎司 2682.30 美元。

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數據顯示，美國 12 月份生產者物價指數（PPI）較去年同期上升 3.3%，而路透社調查的經濟學家本預計升幅 3.4%。

Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示：「PPI 數據略低於預期，令美元指數受挫，有利於貴金屬市場，因為通膨下降意味著 Fed 可能更快進行降息。」

美元指下降 0.6%，使得黃金對海外買家來說更便宜。

投資人目前等待周三公布的消費者物價指數（CPI），以分析 Fed 政策路徑。路透社的調查預測，12 月的 CPI 年增 2.9%，高於前月的 2.7% 年增幅，而月增幅則為 0.3%。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 認為，投資者必須看到打壓通膨持續有進展，才能重拾降息預期。

LSEG 彙編的數據顯示，交易員目前預計 Fed 到年底將降息 29.4 個基點。黃金被視為對沖通膨的工具，但因為不孳息的特質，高利率環境會削弱其投資吸引力。

美國當選總統川普將於 1 月 20 日宣誓就職，分析師預期川普擬議的貿易關稅將引發貿易戰並重燃通膨。

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