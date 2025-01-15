盤後速報 - 台新永續高息中小(00936)次交易(16)日除息0.05元，參考價14.75元
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 17:05
台新永續高息中小(00936-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。
首日參考價為14.75元，相較今日收盤價14.80元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.34%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/01/16
|14.80
|0.05
|0.34%
|0.0
|2024/12/16
|15.46
|0.05
|0.32%
|0.0
|2024/11/15
|15.67
|0.05
|0.32%
|0.0
|2024/10/16
|16.25
|0.08
|0.49%
|0.0
|2024/09/16
|16.3
|0.08
|0.49%
|0.0
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