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鉅亨速報

盤後速報 - 台新永續高息中小(00936)次交易(16)日除息0.05元，參考價14.75元

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 17:05


台新永續高息中小(00936-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。

首日參考價為14.75元，相較今日收盤價14.80元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.34%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/01/16 14.80 0.05 0.34% 0.0
2024/12/16 15.46 0.05 0.32% 0.0
2024/11/15 15.67 0.05 0.32% 0.0
2024/10/16 16.25 0.08 0.49% 0.0
2024/09/16 16.3 0.08 0.49% 0.0

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