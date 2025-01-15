search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 復華次順位金融債(00790B)次交易(16)日除息0.61元，參考價54.74元

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 17:05


復華次順位金融債(00790B-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.61元。

首日參考價為54.74元，相較今日收盤價55.35元，息值合計為0.61元，股息殖利率1.1%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/01/16 55.35 0.61 1.1% 0.0
2024/10/22 57.4 0.61 1.06% 0.0
2024/07/17 56.8 0.59 1.04% 0.0
2024/04/23 54.6 0.588 1.08% 0.0
2024/01/18 54.65 0.6 1.1% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
復華次順位金融債55.35-0.09%

延伸閱讀


Empty