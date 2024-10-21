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鉅亨速報

盤後速報 - 復華次順位金融債(00790B)次交易(22)日除息0.61元，參考價56.79元

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 17:05


復華次順位金融債(00790B-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.61元。

首日參考價為56.79元，相較今日收盤價57.40元，息值合計為0.61元，股息殖利率1.06%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/22 57.40 0.61 1.06% 0.0
2024/07/17 56.8 0.59 1.04% 0.0
2024/04/23 54.6 0.588 1.08% 0.0
2024/01/18 54.65 0.6 1.1% 0.0
2023/10/24 48.9 0.587 1.2% 0.0

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