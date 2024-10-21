盤後速報 - 復華次順位金融債(00790B)次交易(22)日除息0.61元，參考價56.79元
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 17:05
復華次順位金融債(00790B-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.61元。
首日參考價為56.79元，相較今日收盤價57.40元，息值合計為0.61元，股息殖利率1.06%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/22
|57.40
|0.61
|1.06%
|0.0
|2024/07/17
|56.8
|0.59
|1.04%
|0.0
|2024/04/23
|54.6
|0.588
|1.08%
|0.0
|2024/01/18
|54.65
|0.6
|1.1%
|0.0
|2023/10/24
|48.9
|0.587
|1.2%
|0.0
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