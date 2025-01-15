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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至0.62元，預估目標價為40.45元

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 16:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.65元下修至0.62元，其中最高估值0.8元，最低估值0.38元，預估目標價為40.45元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值0.8(0.8)1.752.62
最低值0.38(0.38)0.91.45
平均值0.62(0.63)1.352.17
中位數0.62(0.65)1.422.3

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值692,865,720664,936,000657,146,000
最低值611,103,000552,017,910547,729,070
平均值658,068,550616,909,110592,892,790
中位數664,488,500623,800,500552,928,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.31.515.190.78
營業收入
(單位：新台幣千元)		712,576,194848,048,496620,062,326415,281,764

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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