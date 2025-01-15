連7日走貶！英國12月通膨意外降推升央行降息預期 英鎊兌美元應聲挫0.4%

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-15 15:50

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英國通脹率在 12 月份意外出現三個月來的首次放緩，令英國央行下月降息的希望增強，並在金融市場動盪一周後，減輕英國財政大臣 Rachel Reeves 的壓力。

英國國家統計局 (ONS) 今(15)日公佈，去年 12 月英國消費者物價指數 (CPI) 年增 2.5%，低於 11 月的 2.6%，增幅出現三個月來首次放緩情形。該數字與英國央行 (BoE) 去年 11 月的預測一致，並讓 BoE 下月降息希望增強。

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雖然總體通率仍高於央行 2% 目標，但有令人鼓舞的跡象顯示，潛在壓力正在減弱，服務通膨增速從 5% 降至 4.4%，創 2022 年 3 月來新低。在金融市場動蕩一周並推動英國公債殖利率飆升至 17 年高點後，這可能會讓投資者感到安心。

在去年 8 月和 11 月降息後，英國利率目前為 4.75%，但分析師示警，儘管經濟成長停滯，但持續通膨恐導致央行無法降息。若借貸成本持續高企，恐使 Reeves 被迫改變不加稅的承諾。

Reeves 昨 (14) 日說，她準備在必要時採取緊急削減開支措施來平衡收支，並稱首要任務是「進一步、更快地」促進經濟成長，以安撫金融市場。

此外，由於英國通膨低於預期，推升央行降息預期，英鎊兌歐元 (EURGBP) 匯率應聲貶至數周低點，兌美元 (USDGBP) 也持續走軟，朝連 7 日貶勢邁進。