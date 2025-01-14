search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

期貨

〈貴金屬盤後〉美就業強勁 推升美元登2年多高點 黃金下跌1%

鉅亨網編譯許家華 2025-01-14 05:53

cover image of news article
（圖：REUTERS/TPG）

黃金價格周一 (13 日) 下跌，係因上周五公布的非農就業數據強勁，讓市場更確信今年美聯準會 (Fed) 將對降息更加謹慎，也令美元飆升至兩年多高位。

  • 現貨黃金下跌 1% 至每盎司 2661.76 美元，上周五黃金價格觸及 1 個月以來的最高水準。
  • 美國黃金期貨價格下跌 1.3%，收每盎司 2678.60 美元。

RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示：「美國非農就業報告優於預期，提振了美元和美國公債殖利率...... 黃金走跌就是受了非農就業強於預期的影響。」他補充，黃金經過上周良好漲勢後，也出現了一些獲利回吐的走勢。

在美國就業報告凸顯經濟實力並令 Fed 降息前景變得模糊後，美元指數升至 2022 年 11 月以來的最高水準。

美元上漲會使黃金對非美元買家來說更加昂貴。

川普將於下周宣誓就任美國總統，其擬議的關稅和貿易保護主義政策預計將導致通膨並引發貿易戰，從而增加黃金作為避險資產的吸引力。

投資人目前正在等待本周的美國通膨數據、上周請領失業救濟人數和零售銷售數據，以進一步了解經濟和 Fed 的政策計畫。

City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 報告中寫道：「如果周三公布的消費者物價指數 (CPI) 數據顯示通膨有持續的跡象，那麼要求今年上半年降息的任何呼聲都將再次被堅決駁回。 」

目前市場預計今年央行將降息 25 個基點，而上周的預期為 40 個基點。

由於黃金不孳息，因此在高利率環境將削減黃金對投資人的吸引力。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀下跌 2.6% 至每盎司 29.62 美元。
  • 現貨鉑金下跌 1.4% 至每盎司 950.90 美元。
  • 現貨鈀金下跌 0.5% 至每盎司 943.50 美元。

文章標籤

黃金白銀貴金屬

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金2661.59-1.06%
美元指數109.7040.05%
現貨白銀29.585-2.69%
現貨白金950.9-1.11%
近月黃金2681.2-1.24%
近月白金959-2.58%

延伸閱讀


Empty