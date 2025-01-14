銷量全球前三！小米續在折疊市場挑戰華為 MIX Flip 2將搭驍龍8至尊版、無線充電

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-14 13:40

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根據研究機構 IDC 最新發佈的初步數據，去年蘋果 (AAPL-US) 以 18.7% 市佔率在全球智慧手機市場居首，三星以 18% 緊隨其後，小米 (01810-HK) 則為 13.6%，但以出貨量來看，小米成長最快，勝過蘋果跟三星，且最新又傳出更新換代的消息，持續在折疊手機市場挑戰華為等大廠。

中國知名爆料部落格「數碼閒聊站」近日爆料了一款小折疊手機。消息一出，眾多媒體和網友紛紛展開猜測，許多人認為這款手機極可能是小米 MIX Flip 2，不少網友還將其與 MIX Flip 進行對比，並對部分配置提出質疑。

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但小米第一代小摺疊手機 MIX Flip 發佈於 2024 年 7 月 19 日，至今僅過去了約半年時間。 從產品的生命週期來看，這款手機還遠未步入晚期。 可在這種情況下，小米 MIX Flip 2 依然早早曝光，或與摺疊屏手機行業即將開啟的新一輪大戰有有關。

根據 IDC 數據，小米在去年第二季中國折疊手機中以 1.4% 市佔率排第六，就連在國內早已淪為「其他」的三星，折疊手機銷量也是小米的兩倍有餘，更別說與華為、榮耀、OPPO、vivo 四大手機巨頭相比。

但到了去年第三季，小米以 17.2% 市佔率排第三，僅次於華為和榮耀，季增率超過 10 倍，時隔三年再次進入中國銷量前三強，主要功臣就是小米首款小折疊手機 MIX Flip。

對於原本折疊手機銷量不佳的小米而言，MIX Flip 大獲成功無疑注入一劑強心針，也為小米折疊手機業務指明發展方向。

中國科技媒體《雷科技》報導，面向女性消費者的 MIX Flip 是小米首款小折疊手機，但各方面配置和設計仍在探索，可能無法完全符合女性消費者的需求，也許因為如此才急於儘快推出 MIX Flip 2，調整產品設計和配置細節。

儘管 MIX Flip 大獲成功，但產品本身並非沒有缺點，例如總被詬病的沒有 IPX8 和無線充電功能。事實上，大多數小折疊手機在考慮成本和體積後會放棄無線充電，只是對於素以堆料足聞名的小米，消費者自然抱有更高的期待。

其次，旗艦處理器高通驍龍 8 至尊版和聯發科天璣 9400 發佈後，手機廠商們紛紛佈局新一代旗艦手機。OPPO 的 Find N5 下月將面世。最近，華為小折疊手機 Pocket 3 與 Magic V Flip 2 均曝出許多消息。考慮到 Pocket 2 發佈於去年 2 月 22 日，Pocket 3 同樣有可能在今年 2 月發佈。

再者，每年高通、聯發科新一代旗艦晶片發表後，都會有許多 Android 手機廠商搶首發，原因在於搶首發可證明自身實力、在晶片廠商客戶中的地位以及搶佔先機。小米急於推出 MIX Flip 2，另一目的或許就在於搶佔先機，先於競爭對手推廣產品。當 618 購物節到來，小米藉由優惠福利和降價促銷，有望大幅提升折疊手機銷量，進入中國摺疊手機銷量前兩名位置。

根據數碼閒聊站的爆料，MIX Flip 2 主要升級在於加入一些原本沒有的配置，晶片升級至驍龍 8 至尊版，硬體升級則能提升使用者的用機體驗，堅持側邊指紋則解鎖方案是為了方便在閉合狀態下解鎖，值得仔細探討的細節為用超廣角鏡頭取代長焦鏡頭是否合適。

《雷科技》指出，MIX Flip 2 放棄 2 倍光學變焦長焦鏡頭，更換為超廣角鏡頭，目的是提高女性消費者的自拍體驗。MIX Flip 2 的超大外螢幕加上超廣角鏡頭，有望成為女性使用者的自拍神器。除硬體層面的提升，MIX Flip 2 的 AI 功能也值得期待，小米新一代系統澎湃 OS 2 已在底層融入 AI。

硬體全面升級的 MIX Flip 2 若能保持價格不變，相較於上一代產品更值得入手。MIX Flip 2 也將為小米的折疊手機業務發展開足馬力，邁向小折疊時代。

事實上，從華為建立 Pocket 系列，將小折疊手機從 Pura 系列中獨立出來，到小米推出首款小折疊手機 MIX Flip，以及價格相對較低的 nova Flip、Magic V Flip 的到來，不難看出手機廠商愈來愈重視小折疊手機。

儘管小折疊手機限於體積、成本等因素，配置不如同價位的直板手機，但精緻外觀設計和獨特的外螢幕，在功能性方面遠非傳統直板手機可比。