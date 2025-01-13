盤中速報 - Celestia大跌8.62%，報4.44美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 19:21
Celestia(TIA)在過去 24 小時內跌幅超過8.62%，最新價格4.44美元，總成交量達0.45億美元，總市值19.74億美元，目前市值排名第 34 名。
近 1 日最高價：5.19美元，近 1 日最低價：4.43美元，流通供給量：444,272,335。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-10.48%
- 近 1 月：-30.51%
- 近 3 月：-20.84%
- 近 6 月：-18.76%
- 今年以來：+1.67%
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