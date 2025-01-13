盤中速報 - 本體鏈網大漲13%，報0.2764美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 17:05
本體鏈網(ONT)在過去 24 小時內漲幅超過13%，最新價格0.2764美元，總成交量達0.30億美元，總市值2.50億美元，目前市值排名第 111 名。
近 1 日最高價：0.32美元，近 1 日最低價：0.2383美元，流通供給量：907,697,857。
Ontology是一種高性能的開源區塊鏈，專門研究數字身份和數據。本體論的獨特基礎架構支持強大的跨鏈協作和第2層可擴展性，為企業提供了設計適合其需求的區塊鏈的靈活性。借助一套分散的身份和數據共用協議來提高速度，安全性和信任度，Ontology的功能包括整個生態系統中使用的ONT ID，移動數字ID應用程式和DID，以及DDXF（分散的數據交換和協作框架）。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.64%
- 近 1 月：-17.12%
- 近 3 月：+29.88%
- 近 6 月：+29.74%
- 今年以來：+1.81%
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