盤中速報 - GALA大跌8.09%，報0.03272美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 16:20
GALA(GALA)在過去 24 小時內跌幅超過8.09%，最新價格0.03272美元，總成交量達0.31億美元，總市值12.06億美元，目前市值排名第 49 名。
近 1 日最高價：0.03599美元，近 1 日最低價：0.03268美元，流通供給量：36,466,403,189。
Gala是一種新型的游戲平臺，部分由其玩家擁有和運營。通過玩游戲賺取Gala代幣并使用它們來決定游戲的未來！GALA目前基于以太坊區塊鏈并使用ERC-1155標準。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-18.74%
- 近 1 月：-33.13%
- 近 3 月：+59.83%
- 近 6 月：+60.35%
- 今年以來：-6.20%
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