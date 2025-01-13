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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.5億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 17:16


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格92,960.74美元，24小時漲跌幅-1.29%；以太幣(ETH)現報價格3,168.12美元，24小時漲跌幅-2.19%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.5億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.13億美元；瑞波幣(XRP)24小時成交量達7.35億美元。

24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；TFUEL(TFUEL)24小時漲幅16.7%。

24小時跌幅：本體鏈網(ONT)24小時跌幅12.9%；Prometeus(PROM)24小時跌幅15.8%；Radworks(RAD)24小時跌幅6.22%。


近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅31.9%；TROY(TROY)近一週漲幅28.2%；ATA(ATA)近一週漲幅27.6%。

近一週跌幅：Prometeus(PROM)近一週跌幅7.06%；STPT(STPT)近一週跌幅6.39%；Ark(ARK)近一週跌幅4.95%。

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