王星遭拐事件發酵！陸客春節遊泰估減二成 泰方發文信心喊話

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-13 13:22

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中國演員王星在泰緬邊境失聯事件，重挫陸客赴泰旅遊信心，引發了退票潮，泰國國家旅遊局在微博上發表聲明，表示希望「傳達泰國進一步加強安全防範的決心」。

泰國警察總署總督察塔猜也 12 日會見中駐泰公使吳志武，承諾會加強防範及打擊跨國犯罪，維護赴泰民眾安全。

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王星日前赴泰國拍戲，卻傳出於泰緬邊境失聯，被綁架至詐騙園區，被剃頭還跟一堆人被關在一棟建築物內練習打字。泰國警方 7 日成功找到王星，王星 11 日平安返回中國。這起失聯案引發中國社會廣泛關注，也牽動中、緬、泰三方關係。

泰國《曼谷郵報》報導，泰國觀光旅遊協會預估，王星事件可能導致遊客的安全信心下降，中國遊客數量在即將到來的春節假期期間可能下降 10% 至 20%。

2024 年有 670 萬人次中國旅客訪泰，佔泰國外國遊客最大宗，春節將至，本應湧現一批過年出遊熱潮，但許多中國客卻紛紛急著要取消遊泰行程。甚至，小紅書上標籤帶有「如何取消我的泰國之旅？」的貼文，光在 1 月 9 日單天就發布了 38 萬篇。

泰國國家旅遊局 11 日在微博上發表《進一步加強中國遊客赴泰旅遊信心的聲明》。文中以「中泰一家親」為標籤，局局長塔佩妮在聲明中表示，泰國高度重視遊客的安全問題，並將盡最大努力為中國遊客提供優質的旅遊體驗。