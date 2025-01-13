布蘭特漲破81美元！高盛：美制裁俄加上伊朗減產 恐令油價衝破90美元

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-01-13 16:20

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國際油價今 (13) 日連續第三個交易日攀漲，主要因為美國對俄羅斯石油業實施更大範圍制裁後，將擾亂俄國向中國和印度等主要買家的原油出口。

截至台北時間今日下午 3 點 46 分，3 月交割的倫敦布蘭特原油期貨價格 (BRENT) 上漲 1.35% 至每桶 80.84 美元，盤中一度漲高至每桶 81.49 美元，創下 2024 年 8 月 26 日以來新高紀錄。

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高盛最新表示，若美國對俄國最新一輪制裁導致俄國石油產量下滑，布蘭特原油價格短期內恐漲破每桶 85 美元，且若俄國產量下滑跟伊朗產量減少同時發生，布蘭特恐觸及每桶 90 美元大關。

即將卸任美國總統的拜登上周五 (10 日) 針對俄國石油和天然氣收入實施迄今為止最廣泛的一攬子制裁措施，希望為烏克蘭跟即將上任的川普政府提供達成俄烏和平協議的籌碼。

交易商和分析師表示，對俄國生產商和船隻的制裁恐迫使煉油商從中東、非洲和美洲採購更多石油，進而提高油價和運費成本。

高盛估計，受美國新制裁影響的船隻在去年日均運送 170 萬桶石油，占俄羅斯出口量的 25%，主要是原油。

雖然制裁可能會提振油價，但高盛維持基本假設不變，仍預估今年布蘭特原油價格將介於每桶 70 美元至 85 美元之間。