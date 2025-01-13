中國公民失聯案 泰國警方表態

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 15:00

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泰國警察總署總督察塔猜周日（12 日）向中國駐泰國使館通報警方近期針對中國公民失聯案所做的工作，重申將進一步加強防範和打擊跨國犯罪，全力維護來泰中國公民的安全和合法權益。

據《新華社》報導，中國駐泰國使館公使吳志武積極評價泰方在保障中國公民安全方面的決心和努力，雙方就進一步加強合作，共同打擊電信網路詐騙、人口販運等跨境犯罪問題深入交換意見。

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中國駐泰使館上周五表示，在中泰雙方共同努力下，中國公民王某已於當地時間上周五晚間離泰回國。針對這起由網路詐騙引發的個案，泰方高度重視，迅速展開營救行動，有效保障當事人及時獲得解救，中方對此表示感謝。

據《21 世紀經濟報導》周日報導，一家雲南的旅行社表示，目前去泰國的訂單有少量退改。「退團基本都是家裡老人強烈反對，為了不影響家庭和睦，來退團的。」

聖峰演藝上周五在微博發文稱，考慮到近期中國公民以及來自各地歌迷朋友前往泰國的安全問題，經與陳奕迅先生、經紀人團隊及曼谷相關執行公司等討論，決定取消 2025 年 2 月 22 日在曼谷 IMPACTARENA 舉辦的《陳奕迅 FEARand DREAMS 世界巡回演唱會 曼谷站》。

旅遊業是泰國支柱產業。泰國旅遊與體育部在 1 月 1 日表示，2024 年超過 3,500 萬人次外國遊客抵達泰國，其中中國遊客最多，達 670 萬人次。