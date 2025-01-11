盤中速報 - Ethena大跌8.78%，報0.88美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-11 17:20
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過8.78%，最新價格0.88美元，總成交量達1.56億美元，總市值25.76億美元，目前市值排名第 31 名。
近 1 日最高價：0.97美元，近 1 日最低價：0.87美元，流通供給量：2,937,500,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-25.88%
- 近 1 月：-12.71%
- 近 3 月：+166.57%
- 近 6 月：+132.13%
- 今年以來：-4.64%
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