盤中速報 - MANTRA大漲8.14%，報4.06美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 19:50
MANTRA(OM)在過去 24 小時內漲幅超過8.14%，最新價格4.06美元，總成交量達0.49億美元，總市值38.46億美元，目前市值排名第 24 名。
近 1 日最高價：4.15美元，近 1 日最低價：3.68美元，流通供給量：942,484,746。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.51%
- 近 1 月：-3.33%
- 近 3 月：+170.39%
- 近 6 月：+299.25%
- 今年以來：+2.74%
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