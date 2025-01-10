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鉅亨速報

營收速報 - 譁裕(3419)12月營收1.43億元年增率高達45.85％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 16:16


譁裕(3419-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1.43億元，年增率45.85%，月增率12.52%。

今年1-12月累計營收為14.79億元，累計年增率5.55%。

最新價為17元，近5日股價下跌-7.4%，相關通信網路下跌-1.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1237 張
  • 外資買賣超：-1234 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 1.43億 46% 13%
24/11 1.27億 21% 1%
24/10 1.26億 11% 2%
24/9 1.24億 -25% 28%
24/8 9,702萬 4% -27%
24/7 1.33億 24% 1%

譁裕(3419-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為工業用塑膠製品製造業。電線及電纜製造業。電子零組件製造、批發、零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收譁裕

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