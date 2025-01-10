營收速報 - 譁裕(3419)12月營收1.43億元年增率高達45.85％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 16:16
今年1-12月累計營收為14.79億元，累計年增率5.55%。
最新價為17元，近5日股價下跌-7.4%，相關通信網路下跌-1.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1237 張
- 外資買賣超：-1234 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|1.43億
|46%
|13%
|24/11
|1.27億
|21%
|1%
|24/10
|1.26億
|11%
|2%
|24/9
|1.24億
|-25%
|28%
|24/8
|9,702萬
|4%
|-27%
|24/7
|1.33億
|24%
|1%
譁裕(3419-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為工業用塑膠製品製造業。電線及電纜製造業。電子零組件製造、批發、零售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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