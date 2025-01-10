營收速報 - 建漢(3062)12月營收4.68億元年增率高達47.35％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 16:16
今年1-12月累計營收為35.93億元，累計年增率-5.6%。
最新價為30.65元，近5日股價下跌-7.72%，相關通信網路下跌-1.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-915 張
- 外資買賣超：-519 張
- 投信買賣超：-244 張
- 自營商買賣超：-152 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|4.68億
|47%
|13%
|24/11
|4.14億
|58%
|80%
|24/10
|2.30億
|-45%
|-18%
|24/9
|2.81億
|-41%
|-19%
|24/8
|3.46億
|-16%
|-16%
|24/7
|4.14億
|15%
|47%
建漢(3062-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為研究開發生產製造及銷售下列產品:1.寬頻網際網路存取路由器。2.虛擬私有網路3.防火牆4.第三/四層交換器。5.有線高階寬頻網路保全路由器6.無線高階寬頻網路保全路由器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 采鈺(6789)12月營收9.27億元年增率高達34.5％
- 營收速報 - 裕慶-KY(6957)12月營收6.59億元年增率高達173.13％
- 營收速報 - 華冠(8101)12月營收3,761萬元年增率高達250.87％
- 健鼎重返成長 2024年營收658億元創新高年增11.79%
上一篇
下一篇