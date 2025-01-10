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鉅亨速報

營收速報 - 建漢(3062)12月營收4.68億元年增率高達47.35％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 16:16


建漢(3062-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣4.68億元，年增率47.35%，月增率12.82%。

今年1-12月累計營收為35.93億元，累計年增率-5.6%。

最新價為30.65元，近5日股價下跌-7.72%，相關通信網路下跌-1.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-915 張
  • 外資買賣超：-519 張
  • 投信買賣超：-244 張
  • 自營商買賣超：-152 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 4.68億 47% 13%
24/11 4.14億 58% 80%
24/10 2.30億 -45% -18%
24/9 2.81億 -41% -19%
24/8 3.46億 -16% -16%
24/7 4.14億 15% 47%

建漢(3062-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為研究開發生產製造及銷售下列產品:1.寬頻網際網路存取路由器。2.虛擬私有網路3.防火牆4.第三/四層交換器。5.有線高階寬頻網路保全路由器6.無線高階寬頻網路保全路由器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收建漢

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