營收速報 - 欣厚-KY(4924)12月營收1.06億元年增率高達154.15％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 14:31
欣厚-KY(4924-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1.06億元，年增率154.15%，月增率75.19%。
今年1-12月累計營收為6.92億元，累計年增率38.96%。
最新價為17.1元，近5日股價下跌-3.97%，相關電腦及週設類指數下跌-1.33%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1 張
- 外資買賣超：+1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|1.06億
|154%
|75%
|24/11
|6,060萬
|26%
|-8%
|24/10
|6,593萬
|73%
|-7%
|24/9
|7,107萬
|25%
|112%
|24/8
|3,350萬
|3%
|-50%
|24/7
|6,637萬
|6%
|-8%
欣厚-KY(4924-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及週邊設備業。其他電子業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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