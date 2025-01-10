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鉅亨速報

營收速報 - 欣厚-KY(4924)12月營收1.06億元年增率高達154.15％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 14:31


欣厚-KY(4924-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1.06億元，年增率154.15%，月增率75.19%。

今年1-12月累計營收為6.92億元，累計年增率38.96%。

最新價為17.1元，近5日股價下跌-3.97%，相關電腦及週設類指數下跌-1.33%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1 張
  • 外資買賣超：+1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 1.06億 154% 75%
24/11 6,060萬 26% -8%
24/10 6,593萬 73% -7%
24/9 7,107萬 25% 112%
24/8 3,350萬 3% -50%
24/7 6,637萬 6% -8%

欣厚-KY(4924-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及週邊設備業。其他電子業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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