盤中速報 - Ethena大跌8.01%，報0.95美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 10:35
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過8.01%，最新價格0.95美元，總成交量達1.92億美元，總市值28.01億美元，目前市值排名第 30 名。
近 1 日最高價：1.03美元，近 1 日最低價：0.9美元，流通供給量：2,937,500,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.53%
- 近 1 月：-2.90%
- 近 3 月：+265.44%
- 近 6 月：+130.76%
- 今年以來：+1.77%
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