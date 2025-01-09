收復7.35！陸央行釋放穩定人民幣信號 將在港發行600億元離岸人民幣票據

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面對近期 人民幣 震蕩下行態勢，中國央行在新年伊始不斷釋放更為明確、強勢的穩匯率信號。業內人士表示，未來 人民幣 完全有條件保持基本穩定，將保持雙向浮動。

中國國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟也說，「發行離岸人民幣央票，可透過調節離岸人民幣供給和流動性來提振人民幣匯率，也增加試圖在偏離合理均衡水準上交易人民幣的成本」，並稱此舉動明確釋放了穩匯率、穩預期的政策信號，有助於壓縮在岸與離岸人民幣匯差，有利於促使市場參與者面對匯率變化時保持更理性的態度，有利於防止形成單邊一致性預期並自我實現，有利於降低匯率大幅波動的可能。