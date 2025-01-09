收復7.35！陸央行釋放穩定人民幣信號 將在港發行600億元離岸人民幣票據
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-09 12:21
中國人民銀行 (央行) 公開市場業務操作室今 (9) 日發佈公告，決定在香港發行 600 億元離岸人民幣央行票據，離岸人民幣兌美元(USDCNH) 較低點一度反彈超 150 點，收復 7.35 關口，截至今日中午 12 點 13 分，報 7.348 人民幣。
中國央行表示，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，根據中國央行與香港金管局簽署的《關於使用債務工具中央結算系統發行中國人民銀行票據的合作備忘錄》，下周三 (15 日) 中國央行將通過香港金管局債務工具中央結算系統 (CMU) 債券投標平台，招標發行 2025 年第一期央行票據。
根據公告，第一期中國央行票據期限 6 個月，為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣 600 億元，起息日為下周五 (17 日)，到期日為 2025 年 7 月 18 日，到期日遇節假日順延。第一期中央銀行票據面值為人民幣 100 元，採用荷蘭式招標方式發行，招標標的為利率。
近期受美元大幅走強影響，非美元貨幣整體承壓，在岸、離岸人民幣兌美元匯率貶破 7.3。中國央行此時發行離岸央票，釋放吸收更多離岸人民幣流動性的信號，將有利於維護離岸人民幣匯率基本穩定。據悉，本次 600 億元離岸央票為目前單次最大發行規模。
面對近期人民幣震蕩下行態勢，中國央行在新年伊始不斷釋放更為明確、強勢的穩匯率信號。業內人士表示，未來人民幣完全有條件保持基本穩定，將保持雙向浮動。
光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，中國央行加大離岸高等級人民幣債券供給，有助於滿足境外投資者對優質資產的需求。發行離岸央票有助於調節離岸市場流動性，進而對離岸匯市供需構成影響。在特定時點，中國央行透過發行離岸人民幣央票也是在與市場溝通、釋放政策信號，有助於穩定市場預期。
中國國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟也說，「發行離岸人民幣央票，可透過調節離岸人民幣供給和流動性來提振人民幣匯率，也增加試圖在偏離合理均衡水準上交易人民幣的成本」，並稱此舉動明確釋放了穩匯率、穩預期的政策信號，有助於壓縮在岸與離岸人民幣匯差，有利於促使市場參與者面對匯率變化時保持更理性的態度，有利於防止形成單邊一致性預期並自我實現，有利於降低匯率大幅波動的可能。
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