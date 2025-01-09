騰訊微信首被移除！美貿易代表辦公室公布2024惡名市場名單 抖音商城遭列入

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-09 13:54

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美國貿易代表辦公室 (USTR) 周三 (8 日) 公佈《2024 年假冒和隱私惡名市場名單》，名列 38 個線上平台和 33 個實體市場，名單指出這些平台和實體市場涉及商標假冒或版權盜版行為。值得關注的是，兩年前曾上榜的騰訊(00700-HK) 微信首度從名單中移除，但抖音商城今年首次被列入。

美國貿易代表戴琪在聲明中指出，假冒和隱私是全球共同關注的問題，不僅傷害了美國人民，也傷害了其他國家的人民。敦促美國的貿易夥伴加入打擊假冒和盜版商品的行動。今年的報告並進一步研究了非法的線上藥店和假冒藥品。

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本次名單上仍有多家中國電商平台在列，除淘寶和拼多多，抖音商城今年首次被列入，百度網盤和敦煌網在內的多個大陸網路平台依舊在名單上。

根據 USTR 官網，美國 2006 年在特別 301 報告中首次確定「惡名市場」，以此提高公眾意識，並幫助市場和政府優先考慮保護美國企業及其工人的智慧財產權執法工作。

騰訊和寧德時代兩天前才被列入五角大廈「中國軍事企業」(CMC) 名單，但相對於前兩天 CMC 清單無實際制裁效力的汙名化打壓，此次「惡名市場」名單由總統辦公室背書，更具綜合性的打擊目的。

學者表示，「惡名市場名單」旨在公開被查明的大規模盜版和假冒商標的線上及實體市場，實則長期針對中國知名企業的知名產品進行打壓。微信過去曾強烈反對被列入該清單，並多次向 USTR 強調，騰訊長期以來一直是支援健全智慧財產權制度的全球領導者，在智慧財產權方面投入鉅資，並在全球範圍內與合作夥伴共同推進智財權保護。