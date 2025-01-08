〈能源盤後〉原油重回開年漲勢 收登10月以來最高價
鉅亨網編譯許家華 2025-01-08 06:07
受到需求強勁預期的提振，原油期貨價格周二 (7 日) 收高，擺脫前一日跌幅，重拾年初漲勢。
能源商品價格
市場驅動力
Forex.com 市場分析師 Razan Hilal 表示，受到假日交通和對中國經濟刺激措施的樂觀情緒的推動，原油開年動能積極，但今年油價將受到「多種競爭力量」的影響，包括中國的經濟戰略、候任的川普總統的能源政策、OPEC 的生產決定、地緣政治衝突以及全球持續向清潔能源轉型。
StoneX 能源市場策略總監 Alex Hodes 表示，近期許多交易都是由「對沖基金帶著看漲未來一年的樂觀情緒重返市場」所推動。
他稱，市場越來越預期川普重返白宮後，伊朗原油流動可能會受到干擾，且能源資訊局 (EIA) 已經預測第一季全球石油供應將出現短缺。
他指出，在 WTI 原油價格突破每桶 70 美元大關後，技術面價格也有些走強。
在連續上漲 5 日後，WTI 原油和 Brent 原油周一失去動力而收低，分析師稱該走勢沒有明顯的催化劑，但市場似乎很容易受到獲利了結的影響。
瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示，反彈上漲的投機性質對上相當悲觀的基本面，這使得價格波動容易突然啟動和停止。
同時，商品期貨交易委員會 (CFTC) 周一發布交易者持倉報告顯示，投機者上周增加了 33,070 手 ICE Brent 原油的淨多頭部位，使其截至 12 月 31 日的淨多頭部位達到 186,915 手。
「這趨勢主要是因市場情緒改善後，新多頭進入市場。然而，考慮到今年預期供需平衡，投機者大幅增加持倉的興趣應有限。」他們寫道。
EIA 有關美國石油的供應數據將於周三稍早發布。根據標普全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insights) 的調查，分析師平均預計上周 (1/3 止) 美國商業原油庫存增加 10 萬桶、汽油供應量增加 270 萬桶，餾分油供應量增加 230 萬桶。
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