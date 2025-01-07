盤中速報 - Ethena大跌8.16%，報1.17美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 09:05
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過8.16%，最新價格1.17美元，總成交量達1.43億美元，總市值34.41億美元，目前市值排名第 29 名。
近 1 日最高價：1.29美元，近 1 日最低價：1.16美元，流通供給量：2,937,500,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+28.68%
- 近 1 月：+11.47%
- 近 3 月：+311.86%
- 近 6 月：+210.37%
- 今年以來：+22.00%
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