盤中速報 - HIVE大漲17.81%，報0.6403美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 16:05
HIVE(HIVE)在過去 24 小時內漲幅超過17.81%，最新價格0.6403美元，總成交量達1.29億美元，總市值3.22億美元，目前市值排名第 109 名。
近 1 日最高價：0.6896美元，近 1 日最低價：0.5119美元，流通供給量：500,749,243。
Hive於2020年3月20日啟動，是一個去中心化的資訊共用網絡，具有基於委託權益證明（DPoS）協議的隨附的基於區塊鏈的金融分類賬。 Hive支援許多不同類型的資訊共用應用程式。 無數的dapp，API和前端有助於普遍，直接地訪問數據，交易和記錄，因此這種現有的多樣性和實用性可確保生態系統歡迎內容創建者，消費者，投資者和構建者。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+66.60%
- 近 1 月：+101.61%
- 近 3 月：+226.65%
- 近 6 月：+242.19%
- 今年以來：+77.85%
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