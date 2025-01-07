Titan Network啟動第四次測試網！專家：有望顛覆CDN 引爆百億商機

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-07 16:14

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區塊鏈新聞媒體《W3C DAO》報導，數位資源網絡 Titan Network 第四次測試網升級在周一 (6 日) 啟動，正在為突破性的商業化策略鋪平道路。

眾所周知，DePIN(去中心化實體基礎設施網路) 的核心思想是利用區塊鏈技術和代幣激勵機制，鼓勵用戶共享實體資源，共同建構與維護網路基設，但在當今資源過剩與浪費並存的時代，閒置資源的利用成為一項個重要課題，而數位資源網絡 Titan Network 也因此應運而生。

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Titan Network 旨在促進社區閒置資源與全球需求相匹配，打造一個高效、安全、透明的資源共享平台。該網絡開發一個通用的 DePIN 服務平台，供社區集合或部署硬體資源，以提供可互換的數位資源，如計算、儲存和頻寬。

Titan Network 內置的經濟激勵機制和網路設計可確保社區通過投入資源而獲取回報，為終端使用者提供先進、可靠且高品質的雲端解決方案。同時，開源和低門檻的平台服務使生態系統能參與價值互聯網的建設並從中受益。

Titan Network 的願景是讓 DePIN 超越傳統雲服務，變得更好、更便宜、更易於訪問。在此開放生態系統中，任何人都應該能為去中心化的數位資源池做出貢獻，並從其利用中受益。Titan Network 將成為自己數位資源的主人，充分利用和使用這些資源，為整個社區帶來最大價值。

Titan Network 此前從 Protocol Labs 獲得 100 萬美元資助，用於開發生態系統的工具基礎設施，之後完成種子輪融資，由 Arrington Capital 領投，DePINX 等知名投資者跟投。

種子輪資金用於加速 Titan Network 主網啟動的準備工作，包括主網開發、代碼審計、社區建設和行銷計畫。

報導還指出，Titan Network 擁有去中心化、低成本、傳送速率快、分散式儲存、隱私保護、高可用性、自我修復以及節能減碳等八大優勢。

Titan Network 的進步標誌著點對點內容分發 (PCDN) 新時代，為產業長期存在的挑戰提供創新的解決方案。

經過深入的市場與客戶調查，Titan Network 發現 CDN 是泰坦資源極具潛力的應用方向，但傳統 CDN 產業存在不透明和安全風險等痛點。不透明的問題包括中間商壟斷導致定價不公平、結算流程揭露不足和用戶收入分配缺乏透明度，安全風險則包括需要 root 權限缺乏有效隔離、裝置安全無法保證和使用者資料保護不足。

目前，Titan Network 已經推出第四個測試網絡，邀請具有 CDN 營運經驗的社群和潛在客戶透過任何社交管道與其聯繫，以獲得早期訪問 CDN 測試的機會，從而早期訪問 Titan CDN 資源。讓 Titan Network 建構更透明、安全的去中心化資源共享生態。